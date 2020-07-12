Kenan Sofuoğlu, bisikletini kendi imkanlarıyla motosiklete çeviren Ramazan Can’ı Trabzon’dan Sakarya’ya getirdi. Can ile yarış pistine çıkan Sofuoğlu’nun bir de sürprizi vardı.

Haber: İlyas Efe Ünal - [email protected]

Video kurgu: Turan Turan - [email protected]

Trabzon’un Yomra ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Ramazan Can’ın en büyük hayali, bir motosikletinin olmasıydı.

Ramazan Can, kendi imkanlarıyla bisikletini motosiklete çevirdi ve idolünün Kenan Sofuoğlu olduğunu söyledi.

Söz konusu haberi Ensonhaber.com’da gören AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu harekete geçti.

Ramazan Can’a ulaşan şampiyon motosikletçi Kenan Sofuoğlu, genç çocuğu babasıyla birlikte Trabzon’dan Sakarya’ya davet etti.

Ensonhaber, güzel hikayeye şahit olmak için soluğu Sakarya’da aldı.

Ramazan Can ile piste çıkan Sofuoğlu, motosikletle birkaç tur attı.

Mutluluğu gözlerinden okunan Ramazan Can için motosiklet turunun ardından bir de sürpriz vardı.

Kendisine hediye edilen motosiklete binen Ramazan Can, önce parkurda ardından da pistte motosiklet kullanma imkanı buldu.

Trabzonlu Ramazan Can’ın hayalleri gerçek oldu İZLE

(Kenan Sofuoğlu - İlyas Efe Ünal)