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    Trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 14 azaldı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan kazalara ilişkin açıklamada bulundu.
    • İHA
    • 08.06.2020 - 12:26
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    Trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 14 azaldı

    Trafik kazalarında ölüm oranı, geçen yıla göre yüzde 14 azaldı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, trafik kazalarına ilişkin veriyi paylaştı.

    Meydana gelen kazalarda ölüm oranının geçen yıla göre yüzde 14 azaldığını belirten Bakan Soylu, "Ancak geçen hafta, trafik sonuçları beklentimiz aksine olumsuz oldu." dedi.

    "TÜM KURALLARA UYALIM"

    "BuYoldaHepBirlikteyiz" etiketiyle sürücülere yönelik uyarılarda bulunan Soylu, "Lütfen emniyet kemeri, sürücünün telefonla konuşmaması, hız ve diğer tüm kurallara uyalım." ifadesini kullandı.

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