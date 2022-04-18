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    Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı

    Trakya'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
    • 18.04.2022 - 04:16
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    Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı

    Yurdun kuzey batı kesimlerinde yağışlı hava, Nisan ayında etkisini hissettiriyor.

    Yeni hava sistemiyle bölgede hava sıcaklıkları ani düşüş gösterdi.

    Yüksek kesimlere yar yağdı

    AA'nın haberine göre, Sağanakların etkili olduğu Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

    Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında etki olan kar yağışı nedeniyle kısa sürede beyaza büründü.

    Kar kalınlığının 4 santimetre olduğu bölgede, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

    Trakya nın yüksek kesimlerinde kar yağışı #1

    "Yazı beklerken kış geldi"

    Kocayazı köyü sakinlerinden Sadettin Pınar, yazı beklerken kışın geri geldiğini söyledi.

    Kar yağışı nedeniyle şartların zorlaştığını ifade eden Pınar, kent merkezinde 8 derece olan hava sıcaklığının köylerinde sıfırın altına düştüğünü vurguladı.

    Trakya nın yüksek kesimlerinde kar yağışı #2

    "Meyve ağaçları zarar gördü"

    Nihat Yılmaz ise nisan ayında kar yağmasının normal olmadığını anlattı.

    Meyve ağaçlarının zarar gördüğünü ifade eden Yılmaz, hayvanlarına verecek yem ve saman kalmadığını kaydetti.

    Trakya nın yüksek kesimlerinde kar yağışı #3

    Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

    Hamzabeyli ve Lalapaşa ilçesine bağlı bazı köyler kar yağış nedeniyle beyaza büründü.

    Trakya nın yüksek kesimlerinde kar yağışı #4

    Trakya nın yüksek kesimlerinde kar yağışı #5

    Trakya nın yüksek kesimlerinde kar yağışı #6

    Trakya nın yüksek kesimlerinde kar yağışı #7

    Trakya nın yüksek kesimlerinde kar yağışı #8

    Trakya nın yüksek kesimlerinde kar yağışı #9

    Trakya nın yüksek kesimlerinde kar yağışı #10

    Trakya nın yüksek kesimlerinde kar yağışı #11

    Trakya nın yüksek kesimlerinde kar yağışı #12


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