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    TSK, Irak'ın kuzeyinde 4 teröristi etkisiz hale getirdi

    Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 30.08.2020 - 17:27
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    TSK, Irak'ın kuzeyinde 4 teröristi etkisiz hale getirdi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), sınır içi ve sınır dışında terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), PKK'ya yönelik kararlılıkla yürüttüğü çalışmalar başarı ile sonuçlanıyor.

    IRAK'IN KUZEYİNE PKK OPERASYONU

    MSB'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyine bir operayson gerçekleştirildiği belirtildi.

    TSK, Irak ın kuzeyinde 4 teröristi etkisiz hale getirdi #1

    4 TERÖRİST ETKİSİZ

    Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

    "OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

    MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."

    TSK, Irak ın kuzeyinde 4 teröristi etkisiz hale getirdi #2

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