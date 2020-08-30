Haberler

İç Haber

TSK, Irak'ın kuzeyinde 4 teröristi etkisiz hale getirdi

TSK, Irak'ın kuzeyinde 4 teröristi etkisiz hale getirdi

Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.