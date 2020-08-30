TSK, Irak'ın kuzeyinde 4 teröristi etkisiz hale getirdi
- AA
- 30.08.2020 - 17:27
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), sınır içi ve sınır dışında terörle mücadele operasyonları devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), PKK'ya yönelik kararlılıkla yürüttüğü çalışmalar başarı ile sonuçlanıyor.
IRAK'IN KUZEYİNE PKK OPERASYONU
MSB'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyine bir operayson gerçekleştirildiği belirtildi.
4 TERÖRİST ETKİSİZ
Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
"OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR"
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."