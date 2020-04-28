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    Tuğba hemşire, koronavirüse yenildi

    Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde görev yapan hemşire Tuğba Kuşdemir tedavi gördüğü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 28.04.2020 - 18:22
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    Tuğba hemşire, koronavirüse yenildi

     

    Balıkesir Şehir Hastanesi'nde görevli 2 çocuk annesi hemşire Tuğba Kuşdemir, koronavirüse yakalanmasının ardından hasteneye yatırılarak tedavi altına alındı.

    3 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI

    Tam 1 aydır hastanede olan ve 3 gün önce yoğun bakım ünitesine alınan Kuşdemir, bugün hayatını kaybetti.

    Tuğba hemşire, koronavirüsten hayatını kaybetti -3

    KANSERİ YENDİ KORONAYA YENİLDİ

    Daha önce yakalandığı kanser hastalığını yenip, görevine döndüğü öğrenilen Tuğba Kuşdemir için görev yaptığı hastane önünde tören düzenlendi. Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz törende, Kuşdemir'in yakınlarına başsağlığı diledi.

    Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Atatürk Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Tuğba Kuşdemir vefat etmiştir. Personelimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

    Tuğba hemşire, koronavirüsten hayatını kaybetti -1

    Tuğba hemşire, koronavirüsten hayatını kaybetti -2

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