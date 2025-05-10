Edirne'de, tırda yakalanan 2 FETÖ'cü tutuklandı

İHA

Edirne'de İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.A. yönetimindeki tırı şüphe üzerine durdurdu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Tırda bulunan yolcuların FETÖ/PDY şüphelisi ihraç polis memuru M.K. ile ihraç komiser yardımcısı A.T. olduğu belirlendi. B.A., M.K. ve A.T., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve A.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.