Tunca Nehri kıyısında toprak kayması: Zemin risk altında

Edirne’de Tunca Köprüsü yakınlarında, nehir kıyısında oluşan toprak kayması, yürüyüş yapılan alanlarda zeminin yer yer çökmesine neden oldu. Kaymanın etkisiyle bazı bölümlerde toprak yaklaşık yarım metre aşağıya inerken, kıyı hattında çatlak ve yarıklar dikkat çekti. Bir ağaç ise köklerinden ayrılarak nehre doğru devrildi.

TAŞKINLAR ZEMİNİ ZAYIFLATTI

Uzmanlar, toprak kaymasının başlıca nedeninin, yaklaşık 9 yıl aradan sonra yeniden yaşanan Tunca Nehri taşkınları olduğunu belirtiyor. Nehir taşkınları, kıyı hattındaki toprağın uzun süre suya maruz kalmasına yol açarak zemini zayıflattı.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Bölgeyi gören vatandaşlar, yarıklar ve çökmeler nedeniyle endişeli olduklarını dile getirdi. Yetkililer, özellikle nehir kenarında yürüyüş yapanların dikkatli olmasını isterken, kıyı hattındaki zeminin ilerleyen günlerde göstereceği değişim merak konusu oldu. Herhangi bir yaralanma yaşanmazken, zemin hareketlerinin takip edilmesi ve önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.