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    Tunceli'de 4,3 büyüklüğünde deprem

    Pülümür ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • AA
    • 22.05.2020 - 06:45
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    Tunceli'de 4,3 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

    12 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

    AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Pülümür ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Depremin yaklaşık 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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