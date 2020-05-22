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- Tunceli'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Tunceli'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Pülümür ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
- 22.05.2020 - 06:45
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
12 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ
AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Pülümür ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.