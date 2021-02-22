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Tunceli'de Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu'nda 2 sığınak imha edildi

Tunceli'de Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu'nda 2 sığınak imha edildi

Devam eden Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu kapsamında teröristlere ait 2 sığınak imha edildi. Ayrıca 100 kilogram amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.