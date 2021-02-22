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    Tunceli'de Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu'nda 2 sığınak imha edildi

    Devam eden Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu kapsamında teröristlere ait 2 sığınak imha edildi. Ayrıca 100 kilogram amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 17:23
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 17:39
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    Tunceli'de Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu'nda 2 sığınak imha edildi

    Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu kapasamında Tunceli’de 2 sığınağa baskın düzenlendi.

    İmha edilen sığınaklarda 100 kilogram amonyum nitratın yanı sıra çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

    VALİLİKTEN AÇIKLAMA

    Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Eren-7 (Mercan-Munzur) Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Merkez Kırsalında 22.02.2021 günü 2 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde; 100 kilogram amonyum nitrat, 9 adet pil, 15 kilogram şeker, 10 kilogram çay, 10 çift mekap ayakkabı ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir."

    Tunceli'de Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu'nda 2 sığınak imha edildi VİDEO


    Tunceli de Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu nda 2 sığınak imha edildi #1

    Tunceli de Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu nda 2 sığınak imha edildi #2

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