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    Tunceli'de teröristlere ait 10 sığınak imha edildi

    Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı 10 sığınak içindeki malzemelerle imha edildi.
    • 22.05.2022 - 17:23
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    Tunceli'de teröristlere ait 10 sığınak imha edildi

    Tunceli'de, 28 Nisan 2022 tarihinde başlatılan 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' 622 personel, 40 operasyonel timle  devam ediyor.

    Ovacık ilçesi kırsalında yapılan arama-tarama faaliyetinde teröristlerin kullandığı 10 sığınak tespit edildi.

    Sığınaklar imha edilerek kullanılmaz hale getirildi

    DHA'nın haberine göre, sığınaklarda yapılan aramalarda, 25 kilo amonyum nitrat, 50 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği için kumanda, 50 EYP düzenek kablosu, 8 pil bloğu, 3 ampermetre, 1 cep telefonu ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, sığınaklar diğer malzemelerle imha edildi.

     

     

    Tunceli de teröristlere ait 10 sığınak imha edildi #1

    Tunceli de teröristlere ait 10 sığınak imha edildi #2

    Tunceli de teröristlere ait 10 sığınak imha edildi #3


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