Tunceli'de teröristlerin 17 sığınağı kullanılamaz hale getirildi
- DHA
- 22.04.2021 - 20:24
- Güncelleme : 22.04.2021 - 20:36
İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik 1062 personelin yer aldığı 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor.
17 SIĞINAK KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ
Güvenlik güçlerince Ovacık ilçesi kırsalında bugün düzenlenen 2 ayrı operasyonda teröristlerin kullandığı 17 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada 9 el yapımı patlayıcı, 43 kaleşnikof mühimmatı, pil bloğu, 2 kaleşnikof şarjörü, 400 metre elektrik kablosu, akü ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler operasyon bölgelerinde imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.
BÖYLECE 67 SIĞINAK KULLANILAMAZ HALE GETİRİLMİŞ OLDU
Öte yandan 5 Şubat günü başlatılan 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu kapsamında bu güne kadar teröristlerin 67 sığınağı tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.
Tunceli'de teröristlerin 17 sığınağı kullanılamaz hale getirildi VİDEO