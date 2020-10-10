Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Düzenlenen operasyonda Afyon sakızı olduğu değerlendirilen 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 İranlı gözaltına alındı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uygulama sırasında, şüphe üzerine bir araç durduruldu.

15 KİLO AFYON SAKIZI

Durdurulan araçta, narkotik köpeği ile yapılan aramada 25 paket halinde toplam 15 kilo 200 gram afyon sakızı olduğu değerlendirilen uyuşturucu, 27 bin 590 TL ve 50 euro para ele geçirildi.

Uyuşturucu ve paraya el konulurken, araçtaki 3 İranlı gözaltına alındı.