Koruma altında bulunan vaşağın, bahçedeki kediyi yakalayıp götürdüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tunceli'de Hozat ilçe merkezi çıkışında yer alan bir restoranın bahçesine gelen vaşak, kediyi yakaladı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, kediyi kurtarmak için müdahalede bulundu.

KEDİYİ ALIP, KAÇTI

Vatandaşların müdahaleleri karşısında vaşak, kediyi alarak hızlıca bölgeden uzaklaştı.

O anları ise bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Tunceli'de vaşak, kediyi yakalayıp götürdü ViDEO

VAŞAĞIN ELİNDEKİ KEDİ KURTARILAMADI

Durumu gören Soner Murat, ilçe merkezine yakın bir noktada ilk kez vaşak gördüğünü söyleyerek, kediyi vaşağın elinden almak için çaba gösterdiklerini ancak başarılı olamadıklarını belirtti.