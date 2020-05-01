Dolar
7.0389
0.7269%
Euro
7.7311
1.101%
Altın
1675.52
-0.6634%
Borsa
101110.11
-0.4776%
G. Altın
378.699
-0.1207%
Bitcoin
62345.75
0.7581%
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Tunceli'de vaşak, kediyi yakalayıp götürdü

    Koruma altında bulunan vaşağın, bahçedeki kediyi yakalayıp götürdüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • İHA
    • 01.05.2020 - 12:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Tunceli'de vaşak, kediyi yakalayıp götürdü

    Tunceli'de Hozat ilçe merkezi çıkışında yer alan bir restoranın bahçesine gelen vaşak, kediyi yakaladı.

    Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, kediyi kurtarmak için müdahalede bulundu.

    KEDİYİ ALIP, KAÇTI

    Vatandaşların müdahaleleri karşısında vaşak, kediyi alarak hızlıca bölgeden uzaklaştı.

    O anları ise bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

    Tunceli'de vaşak, kediyi yakalayıp götürdü ViDEO

    VAŞAĞIN ELİNDEKİ KEDİ KURTARILAMADI

    Durumu gören Soner Murat, ilçe merkezine yakın bir noktada ilk kez vaşak gördüğünü söyleyerek, kediyi vaşağın elinden almak için çaba gösterdiklerini ancak başarılı olamadıklarını belirtti.

    Görüş Bildir