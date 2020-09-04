Tunceli'deki hakimin, tabancasının ateş alması sonucu öldüğü ortaya çıktı

Kaldığı otel odasında ölü bulunan hakimin, şarjörü takılı olmayan tabancasını doldur boşalt yaparken silahın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Göreve başlayan Hakim E. Ö. yaklaşık 1,5 ay önce, Tunceli'nin Hozat ilçesi Diyap Ağa Mahallesi’ndeki bir apart otelde kaldıç

Hakim E.Ö.’nün göreve gitmemesi ve telefonlarına cevap vermemesi üzerine polis nezaretinde, kaldığı otele gidildi. Burada açılan otel odasında hakimin cansız bedenine ulaşıldı.

KONTROL ETTİĞİ NAMLU İLE KENDİ VURULDU

Hakim E.Ö.’nün önce intihar ettiği düşünülürken araştırma başlatıldı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş’ın yer aldığı soruşturmada yapılan olay yeri incelemesi ve adli tıp otopsisindeki bulgularda, hakim E.Ö.’nün sabah işe gitmeden önce kendisine ait şarjörü takılı olmayan tabancasını doldur boşalt yaptığı, daha sonra namlusunu kontrol etmek için yüzüne yaklaştırdığı sırada namlunun kazara ateş aldığı tespit edildi.

ÖLÜMÜNDE ŞÜPHEYE RASTLANMADI

E.Ö.'nün olaydan 1 gün önce arkadaşlarıyla otelin bahçesinde oturduğu ve 22.00 sularında odasında geçtiği belirtildi. Olay yeri ve güvenlik kameralarının detaylı incelemesi sonucu, E.Ö.'nün ölümünde şüpheli bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.