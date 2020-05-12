Turistik kent Amasra'da hiç korona vakası görülmedi

İlçede vatandaşların kurallara uyması ve hafta sonu ilçenin giriş ve çıkışlarının kapatılması, vaka görülmemesinde büyük rol oynadı.

Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu Amasra ilçe merkezinde, 11 Mart tarihinden bugüne koronavirüs vakası görülmedi.

İlçede, kaymakamlık ve belediyenin aldığı tedbirler sayesinde vatandaşlar evlerinden çıkmayarak, kurallara uydu. Hafta sonu ilçeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Bugüne kadar Amasra’da, kaymakamlık ve belediye tarafından 10 bin maske dağıtıldı.

ELDİVEN, MASKE, SOSYAL MESAFE...

İlçede kurulan yöresel pazar yerinde vatandaşların eldiven, maske ve sosyal mesafe kararlarına uyulduğu görüldü.

Geçen yıl 1 milyona yakın turist ağırlayan tarihi ve turistik ilçede, hiç vakanın olmaması herkesi sevindirdi.

"SÜRECİ RAHATLIKLA ATLATTIK"

İlçede koronavirüs vakasının görülmemesinin kendilerini sevindirdiğini belirten Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, ''Bu sürecin başından sonuna kadar vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Büyük bir bilinç düzeyi ile ilçemiz önlemlere uyarak, süreci rahatlıkla atlattığımızı düşünüyorum. Biz de belediye olarak kaymakamlık ve Vefa Sosyal Destek Grupları olarak bu süreci iyi yönettik.

Amasra'da hiç koronavirüs vakası görülmedi VİDEO





"KARARLARA HARFİYEN UYDUK"

İlçe merkezinde vakamızın olmaması bizleri çok sevindirdi. Amasra olarak neler yaptığımıza gelince Cumhurbaşkanlığımız ve İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara harfiyen uyduk. Bunun yanı sıra denetimlerimizi artırdık. Evde kalan vatandaşlarımıza destek olduk. Kısacası vatandaşlarımıza destek olmaya çalıştık. Tabii ekonomik zararımız olabilir ama amacımız Çeşm-i Cihan Amasra’mızı örnek hale getirmekti. Bunu da sanırım başardık." dedi.

"KURALLARA UYULMASIYLA VAKA ÇIKMADI"

İlçede yaşayan Agah Simberk, koronavirüs vakasının görülmemesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Amasra’da yaşayan insanlarımızın kurallara harfiyen riayet ettiğini görüyoruz. Özellikle hafta sonu ilçemize girişlerinin yasaklanması etkili oldu. Kurallara uyulmasıyla vakamız çıkmadı." diye konuştu.

"ÖNLEMLERİ DOĞRU BULUYORUM"

İlçede esnaflık yapan Mahir Darçın, 2 aydır ilçede vakanın görülmemesine sevindiğini söyleyerek, "Alınan önlemleri doğru buluyorum. Vatandaşlarımız kurallara harfiyen uyuyor." dedi.