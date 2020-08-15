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    İstanbul'da turistin telefonuyla kaçan taksici yakalandı

    İstanbul'da turistin telefonuyla kaçan taksici yakalandı

    Turistin araçta kalan cep telefonuyla kaçan taksici olay yerine yakın polisler tarafından saniyeler içinde yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 15.08.2020 - 11:46
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    İstanbul'da turistin telefonuyla kaçan taksici yakalandı

     

    İstanbul'da bir taksici ile turist arasında koşuşturma yaşandı...

    12 Ağustos Çarşamba günü Fatih Küçük Ayasofya Mahallesi'nde meydana gelen olayda Azerbaycan uyruklu Aydanız A.'nın oğlu Rauf G., iddialara göre cep telefonunu indiği taksinin içerisinde unuttu.

    TAKSİCİ TELEFONLA KAÇTI

    Taksiye geri dönen Rauf G., cep telefonunun şoförden istedi, telefonu vermeyen taksici hızla kaçtı.

    TAKSİCİNİN PEŞİNDEN KOŞTU

    Rauf G. de aracın peşinden koştu. Olay yerine yakın polisler de taksiyi kovalamaya başladı.

    POLİS YAKALADI

    Taksici diğer sokağa döndü sırada önüne kesen polis tarafından saniyeler içinde yakalandı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine de an be an yansıdı.

    Turistin cep telefonuyla kaçan taksici yakalandı İZLE

    İstanbul da turistin telefonuyla kaçan taksici yakalandı #1

    İstanbul da turistin telefonuyla kaçan taksici yakalandı #2

    İstanbul da turistin telefonuyla kaçan taksici yakalandı #3

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