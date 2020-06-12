Trafik kazalarının başlıca nedenlerinden biri kural ihlali. Emniyet, kaza görüntülerini paylaşarak kazaların nedenine yeniden dikkat çekti.

Trafik kazalarına dikkat çekmek isteyen Türk Polis Teşkilatı, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile vatandaşları trafikte dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

KAZA ANLARI

Gerçekleşen trafik kazalarının da içerisinde bulunduğu bir video yayınlayarak "Değerli sürücüler! Trafik dikkat ister, kurallara uyalım. Hayatınız yolda kalmasın." notuyla yapılan paylaşımda, trafik kazalarının her 24 saniyede bir can aldığı vurgulandı.

Paylaşımda; Sakarya, Giresun, Osmaniye, Kayseri, Ankara, Aydın gibi çeşitli illerden alınan trafik kazası görüntülerine yer verildi.

Türk Polis Teşkilatı trafik kazalarına karşı uyardı - VİDEO

