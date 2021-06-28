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    Türk SİHA'ları Arnavutluk yolcusu

    Türk yapımı Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA) envanterine katma hazırlığı yapan ülkelere Arnavutluk da eklendi.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.06.2021 - 22:53
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 22:54
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    Türk SİHA'ları Arnavutluk yolcusu

    Türk SİHA'larının uluslararası ünü giderek yayılıyor.

    Bir ülke daha ulusal güvenliğini artırmak için yüzünü Türkiye'ye döndü.

    8 MİLYON 200 BİN AVROLUK EK BÜTÇE ONAYLANDI

    Tercihini Türk SİHA'larından yana kullanan ülkeler arasına Arnavutluk da katıldı. Ülkenin parlamentosu, Türk SİHA'larının temini için ayrılan 8 milyon 200 bin avroluk ek bütçeyi onayladı.

    Söz konusu gelişme, Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi ve askeri yetkililerin Türkiye ziyareti sonrası gerçekleşti.

    Türk SİHA ları Arnavutluk yolcusu #1

    ALIMIN SİNYALLERİ VERİLMİŞTİ

    Çuçi, İstanbul'daki Bayraktar üretim tesisini ziyareti sonrası alımın sinyallerini vermiş, "Türk SİHA sistemlerinin, Arnavutluk'ta sivil ve askeri amaçla kullanılma olasılığını değerlendiriyoruz'' demişti.

    Bütçede, Türkiye ile ortak yürütülecek altyapı yatırımlarına da yer verildi. Tiran Büyük Çevre Yolu, su kanalizasyon sahası ve Ulusal Tiyatro'nun inşası yatırımlar arasında.

    Türk SİHA ları Arnavutluk yolcusu #2

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