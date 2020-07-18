Türk şoför, kahramanların fotoğrafını söktürmedi

Tır şoförü dorsedeki şehit Ömer Halisdemir ve Azerbaycan'ın milli kahramanı Mübariz İbrahimov'a ait fotoğraflar yüzünden sıkıntı yaşadı.

Iğdırlı Metin Erdem, 6 TIR sürücüsü arkadaşıyla Nahçıvan'dan araçlarına yükledikleri tuzu Gürcistan'a ulaştırmak üzere yola çıktı.

Nahçıvan'dan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Ardahan Türkgözü sınır kapısından Gürcistan'a geçen araçları kontrol eden polis, Metin Erdem'e ait tırı durdurdu. Gürcü polisi, tırın dorsesinde bulunan şehit Ömer Halisdemir ve Azerbaycan'ın milli kahramanı Mübariz İbrahimov'a ait fotoğrafları sordu.

Polise fotoğrafları anatan ve aracının uygunluk belgesini gösteren Erdem, yoluna devam etmek istedi.

Erdem'i durduran polis ruhsat ve pasaportunu alarak Ömer Halisdemir ile Mübariz İbrahimov'un fotoğrafının sökmesini istedi.

İki fotoğraftaki kahramanın kendisi için önemini anlatan Erdem, geçiş izni verilmeyince sınırda görevlilerle tartıştı.

TÜRK KONSOLOSLUĞU DEVREYE GİRDİ

Yaşananlar üzerine Erdem ile birlikte Gürcistan'a yük götüren şoförler jandarmaya ait 156 nolu telefonu aradı. Ardahan'daki jandarma görevlilerinin devreye girmesiyle konu Gürcistan'daki Türk konsolosluğuna iletildi. Yapılan görüşmeler sonunda Gürcü polisi Metin Erdem'in aracıyla geçişine izin verdi.

BURASI ERMENİSTAN MI

Gürcistan polisiyle yaşadığı sorunu anlatan Metin Erdem, şehit fotoğraflarının olduğu aracın uluslararası uygunluk belgesi olduğunu belirtti. Gürcistan kapısında her zaman Mübariz İbrahimov fotoğrafı sebebiyle sorun yaşadığını anlatan Erdem, "Fotoğrafı gören polis beni sınırda 4-5 saat bekletiyor, ruhsatımı ve pasaportumu alıyor. Son olarak geçişimizde de polisler yine geldi, aracımı kenara çektirdiler. Pasaport ve ruhsatımı alarak fotoğrafı sökmemi istediler. Azerbaycan ile Ermenistan'ın arasında sorun olduğunu belirterek, fotoğrafa izin vermeyeceklerini belirttiler. Ben de kendilerine ikisinin de gururumuz olduğunu ifade ederek sökmeyeceğimi söyledim. Kendilerine burası Ermenistan mı yoksa Gürcistan' mı ? diye itiraz ettim. Bunlarla yaşadığımı sorunlardan bıktım usandım ama bana bu fotoğrafları kimse söktüremez. Yetkililerden bana yardımcı olmalarını istiyorum. Aracımın üzerindeki fotoğraflarla birlikte uluslararası uygunluk belgesi var. Bana bu konuda yardımcı olsunlar" diye konuştu.

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