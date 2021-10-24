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    Türk Yıldızları Fethiye’de nefesleri kesti

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Çalış plajı semalarında gösteri gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 17:37
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 18:56
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    Türk Yıldızları Fethiye’de nefesleri kesti

    21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivalinin son gününde Dalaman Havaalanında konuşlanan 6 jet, Fethiye Çalış Plajı semalarında muhteşem bir gösteri sundu.

    35 DAKİKALIK GÖSTERİYİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

    Çalış plajını baştan sona dolduran yaklaşık 20 bin kişinin yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turist, yaklaşık 35 dakika boyunca muhteşem bir gösteri izledi. Bazı vatandaşlar da gösteriyi tekneleriyle denize açılarak takip etti. Büyük ilgi gören Türk Yıldızlarını izleyebilmek için saatler öncesinden plajı dolduran çok sayıda yerli ve yabancı turist de cep telefonlarıyla bu gösterileri görüntülemeye çalıştı.

    Dünyada, 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek tim olan ve şimdiye kadar milyonlarca izleyiciyle buluşan "Türk Yıldızları"nın birbirinden zor ve estetik hareketleri, heyecanla izlenirken, binlerce kişi unutamayacakları dakikalar yaşadılar.

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