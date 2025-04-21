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İHA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, hazırlıklarını sürdürüyor.

Kutlamalara sayılı günler kala prova uçuşu yapan Türk Yıldızları, öğleden sonra Antalya semalarında belirdi.

Kent merkezinin yanı sıra Konyaaltı Sahili üzerinde de yoğun manevralar sergileyen pilotlar, gökyüzünde ters dönüşler ve ani yükselişlerle heyecan dolu bir prova gerçekleştirdi.

GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU

Birbirlerine son derece yakın mesafelerde uçarak gerçekleştirdikleri koreografiyle dikkat çeken Türk Yıldızları pilotları, Antalya semalarında görsel şölen sundu. Gökyüzündeki manevraları ilgiyle izleyen vatandaşlar, telefonlarıyla bu anları kayda aldı.

23 NİSAN GÖSTERİ SAAT 18.00'DE

Türk Yıldızları, 23 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de Konyaaltı Sahili semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.