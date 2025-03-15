Türk Yıldızları'ndan Çanakkale semalarında büyüleyen gösteri

AA & Ensonhaber

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı anısına, Çanakkale semalarında anlam dolu bir selamlama uçuşu düzenledi. Bandırma 6. Ana Jet Üssü'nden havalanan Türk Yıldızları, Çanakkale'nin simgesi haline gelen kordon boyu ve boğaz üzerinde görkemli bir gösteri sergileyerek gökyüzünde zaferin izlerini bıraktı.

VATANDAŞLAR, UÇUŞ ANLARINI GÖRÜNTÜLEDİ

Kordon Boyu'nda toplanan vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın akrobatik manevralarını büyük bir hayranlıkla izledi. Uçuşu cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, bu tarihi anı ölümsüzleştirmek için birbirleriyle yarıştı.

Uçuş sırasında, Türk Yıldızları'nın Boğaz üzerinde çizdiği kalp şekli, Çanakkale'ye ve tüm şehitlerimize olan saygıyı simgeliyor, izleyenlerden büyük alkış topladı.

Bu eşsiz gösteri, Çanakkale'nin tarih kokan havasında izleyenlere, Türk milletinin vatanı için verdiği büyük mücadeleyi ve fedakarlığı bir kez daha hatırlattı.