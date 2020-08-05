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- Türkiye-Azerbaycan tatbikatında temsili hedefler vuruldu
Türkiye-Azerbaycan tatbikatında temsili hedefler vuruldu
- AA
- 05.08.2020 - 15:05
Türkiye ile Azerbaycan'ın, Azerbaycan'da gerçekleştirdiği ortak tatbikat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
İki ülkenin hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat ile ilgili Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.
TEMSİLİ HEDEFLERE SALDIRI TATBİKATI
Bakanlık, tatbikat kapsamında tank ve zırhlı araçların zor arazi koşullarında temsili hedeflere saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Türkiye-Azerbaycan tatbikatında temsili hedefler vuruldu VİDEO
STARTEJİK NOKTALAR DÜŞMANDAN TEMİZLENDİ
Temsili düşmanın mevzi ve araçlarına atışlar yapılırken, senaryo gereği bazı stratejik noktalar düşmandan temizlenerek tatbikat gerçekleştirildi.
BİRLİKLER GÖREVLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADI
Açıklamada, Türk ve Azerbaycan birliklerinin koordineli hareket etme yönünde üst düzey profesyonellik sergiledikleri ve görevleri başarıyla tamamladıkları kaydedildi.