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    Türkiye-Azerbaycan tatbikatında temsili hedefler vuruldu

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasında gerçekleştirilen ortak askeri tatbikat ile ilgili başarılı sonuç değerlendirmesinde bulundu.
    • AA
    • 05.08.2020 - 15:05
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    Türkiye-Azerbaycan tatbikatında temsili hedefler vuruldu

    Türkiye ile Azerbaycan'ın, Azerbaycan'da gerçekleştirdiği ortak tatbikat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

    İki ülkenin hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat ile ilgili Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

    TEMSİLİ HEDEFLERE SALDIRI TATBİKATI

    Bakanlık, tatbikat kapsamında tank ve zırhlı araçların zor arazi koşullarında temsili hedeflere saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

    Türkiye-Azerbaycan tatbikatında temsili hedefler vuruldu VİDEO

    STARTEJİK NOKTALAR DÜŞMANDAN TEMİZLENDİ

    Temsili düşmanın mevzi ve araçlarına atışlar yapılırken, senaryo gereği bazı stratejik noktalar düşmandan temizlenerek tatbikat gerçekleştirildi.

    BİRLİKLER GÖREVLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

    Açıklamada, Türk ve Azerbaycan birliklerinin koordineli hareket etme yönünde üst düzey profesyonellik sergiledikleri ve görevleri başarıyla tamamladıkları kaydedildi.

    Türkiye-Azerbaycan tatbikatında temsili hedefler vuruldu #1

    Türkiye-Azerbaycan tatbikatında temsili hedefler vuruldu #2

    Türkiye-Azerbaycan tatbikatında temsili hedefler vuruldu #3

    Türkiye-Azerbaycan tatbikatında temsili hedefler vuruldu #4

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