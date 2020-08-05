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Türkiye-Azerbaycan tatbikatında temsili hedefler vuruldu

Türkiye-Azerbaycan tatbikatında temsili hedefler vuruldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasında gerçekleştirilen ortak askeri tatbikat ile ilgili başarılı sonuç değerlendirmesinde bulundu.