Türkiye genelinde orman yangınları: 4 ilde kontrol sağlandı

Türkiye, 10 yangın şehidini toprağa verirken alevlerle mücadele sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) son açıklamasına göre, orman yangınları yurt genelinde 10 farklı noktada hâlâ etkisini sürdürüyor.

Eskişehir’den Afyonkarahisar’a sıçrayan büyük yangında, kuvvetli rüzgar müdahale çalışmalarını zorlaştırıyor. Özellikle Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü, akşam saatlerinde alevlerin etkisi altına girdi.

Gece karanlığında dahi çalışmalarını sürdüren ekipler, kontrolü sağlamak için yoğun çaba harcıyor. Yangın söndürme çalışmalarına destek veren çiftçiler, alevlerin yayılmasını engellemek amacıyla çevrede çukurlar kazdı.

Şiddetli rüzgar, bazı noktalarda yeniden alevlenmelere yol açıyor.

GAZİEMİR, ŞEHİTKAMİL, GÖLPAZARI VE MUDURNU YANGINLARI KONTROL ALTINDA

OGM, İzmir'in Gaziemir, Gaziantep'in Şehitkamil, Bilecik'in Gölpazarı ve Bolu'nun Mudurnu ilçelerinde devam eden yangınların kontrol altına alındığını bildirdi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın havadan ve kadan 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Kırsal Cerityeniyapan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın ad 6 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

İki bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

GEYVE, OVACIK'TA ENERJİ DÜŞÜRÜLDÜ

OGM'nin açıklamasında Sakarya'nın Geyve (3 nokta) ve Karabük'ün Ovacık ilçelerindeki yangınlarda ise alevlerin enerjisinin düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Eskişehir'in Seyitgazi ve Karabük'ün Safranbolu ilçelerinde yangına müdahalenin kararlılıkla sürdürüldüğüne işaret edilerek, "Toplam 10 ayrı noktada devam eden yangınları kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." bilgisi paylaşıldı.

OGM bu açıklamadan birkaç saat sonra "Bilecik Gölpazarı ve Bolu Mudurnu'da devam eden yangınlar kontrol altına alınmıştır. Devam eden yangınları bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." açıklaması yapıldı.

2 BİN 619 KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE ALINDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), orman yangınları nedeniyle Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, İzmir ve Karabük'teki 2 bin 619 kişinin güvenli bölgelere alındığını açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yangınlara karşı mücadele kapsamında 4 bin 231 personel, 45 hava aracı ile 1236 kara aracının görev yaptığı bilgisi verildi.

Açıklamada, yangın bölgelerinden tahliye edilen vatandaşlara ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Sakarya ili Geyve ilçesine bağlı 3 mahalleden 350, Bilecik ili Osmaneli ilçesine bağlı 7 köyden 1105, Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesine bağlı 1 mahalleden 58, İzmir ili Bayındır ilçesine bağlı 1 mahalleden 100, Karabük ili Safranbolu ve Ovacık ilçelerindeki 14 mahalleden 1006 olmak üzere toplam 2 bin 619 vatandaşımız güvenli bölgelere alınmıştır.



Sakarya-Geyve/Bilecik-Osmaneli ilçelerinde yangın nedeniyle 4 bin 84 küçükbaş ve 1796 büyükbaş hayvan, Eskişehir-Seyitgazi/Afyonkarahisar-İhsaniye ilçelerinde yangın nedeniyle 110 küçükbaş ve 20 büyükbaş hayvan olmak üzere toplam 6 bin 10 hayvan güvenli bölgeye alınmıştır. Yangınların söndürülmesini müteakip vatandaşlarımız, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmektedir."

HASAR TESPİTİ DEVAM EDİYOR

Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince hasar tespit, Defterdarlık ekiplerinin zarar tespit çalışmalarının da sürdüğü vurgulandı.

Çalışmalara ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

- Sakarya ili Taşoluk Köyünde 2 konut ve 2 ahır yıkık/ağır hasarlı



- Bilecik ilinde 6 depo, 1 konut yıkık/ağır hasarlı



- Karabük ili merkez mahallesi Kamış Köyünde 8 bağımsız bölüm, 3 depo, 2 ahır ve 1 samanlık yıkık/ağır hasarlı. 8 konut ve 1 depoda eşya zararı tespit edilmiştir.

KARABÜK: 14 KÖYDE 613 HANE TAHLİYE EDİLDİ

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, kentte orman yangınları nedeniyle 14 köyün tahliye edildiğini açıkladı.

Bu 14 köyden sadece Kamış köyünde hasar olduğunu belirten Yavuz 613 hanede 1006 vatandaşın tahliye edildiğini aktararak şu bilgileri verdi:

"Sadece Kamış köyümüzdeki belli evlerimizde zarar var. Onların da toplamı zaten 20 bağımsız bölüm. İçerisinde samanlık, ahır, evler var. Diğerleri tamamen güvenlik amacıyla, daha güvenli alanlara vatandaşlarımızı can güvenliği açısından tahliye ettik."

Arazinin engebeli olması nedeniyle müdahalede zaman zaman zorluklarla karşılaşıldığını vurgulayan Vali Yavuz, "Zaman zaman kontrol ettiğimiz alanlar oldu. Ama ters esen rüzgarlar nedeniyle maalesef kaçırdığımız noktalar da oldu. Tabii bizim şanssızlığımız ve talihsizliğimiz neredeyse eş zamanlı iki yangının aynı anda başlamış olması." dedi.