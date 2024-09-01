Türkiye "Mavi Vatan"da da yerli ve milli sistemleri kullanıyor TÜBİTAK'ın yerli ve milli sistemleriyle, su altı ve üstü keşif, gözetleme, hedef tespiti ve yoğun tehdit ortamlarında yön kestirimi gibi kritik görevler başarıyla gerçekleştiriliyor.

AA

TÜBİTAK tarafından geliştirilen, su altında ve üstünde çok kritik görevlerde kullanılan yerli ve milli sistemler "Mavi Vatan"da önemli rol oynuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mavi Vatan"da kullanılan yerli ve milli teknolojilere ilişkin bilgiler paylaşıldı.

YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLER GÖREV BAŞINDA

Söz konusu teknolojiler arasında yer alan "Denizaltı Taktik Simülatörü"yle keşif, gözetleme, sızma, angajman gibi çeşitli eğitim senaryolarının farklı saha ve koşullarda icra edilmesi sağlanıyor. Sistem, yüksek sadakatli ve gerçek zaman simülatör olarak öne çıkıyor.

MÜREN Savaş Yönetim Sistemi ile denizaltılarda hedef tespit, takip, sınıflandırma, iz yönetimi ve hedef hareket analizi yapılıyor, milli torpido AKYA dahil modern ağır torpidoların da ateşleme ve güdüm kabiliyeti sağlanıyor.

Su üstü platformlar için yoğun tehdit ortamında yön kestirimi yapılabilmesi için de "Su Üstü Elektronik Destek Sistemi"nden yararlanılıyor.

Taşınabilir Atış Kontrol Birimi, torpidoları platformdan bağımsız ve ateşleme imkanı sunan taşınabilir atış kontrol sistemi olarak ön plana çıkıyor.

DENİZALTI TEKNOLOJİLERİNDE KRİTİK SİSTEMLER VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Denizaltı Batarya İzleme Sistemi sayesinde batarya hücrelerinin gerçek zamanlı olarak sıcaklık, gerilim ve akım değerleri anlık izleniyor.

Aktif sonar transmisyonlarının tespit, analiz ve konumlandırması "Denizaltı İntersept Batarya İzleme Sistemi"yle gerçekleştiriliyor.

"Torpidoya Karşı Taktik Simulatör"le torpido tehdidi altında akustik aldatıcı/karıştırıcılarla savunmayı sağlayan taktikler geliştiriliyor.

"Manyetik İz Ölçüm ve Giderme Sistemleri" de deniz mayınlarına karşı korunma amacıyla gemilerin manyetik alanını baskılayarak güvenli seviyeye indirgeyen gemi üstünde ve karada yer alan teknolojiler olarak ön plana çıkıyor.

"Su Altı Telefonu" ile de ses ve telgraf haberleşmesi sağlanıyor.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Teknoloji Hamlesi'yle "Mavi Vatan"a güç kattıklarına dikkati çekti.

Gemilerde ve denizaltılarda milli sistemlerin kullanıldığına işaret eden Kacır şöyle dedi:

"Türkiye'nin bilim ve teknoloji öncüsü TÜBİTAK, geliştirdiği yerli ve milli sistemlerle vatan savunmasına ve denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizin korunmasına büyük katkı sağlıyor. Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefiyle, büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi'yle Mavi Vatan'da tam bağımsız Türkiye."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)