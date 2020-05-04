Türkiye, Somali'ye ikinci kez sağlık malzemesi gönderdi

Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım malzemesi ulaştıracak, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti.

Türkiye, bir yandan yurt içinde koronavirüs salgınına karşı başarıyla mcadele ederken, yurt dışında da kendisinden yardım talep eden ülkeleri geri çevirmeyerek, zor gün dostu olduğunu kanıtlamayı sürdürüyor.

SOMALİ'YE 2. YARDIM YOLA ÇIKTI

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, Somali'ye ulaştırılacak tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti" ifadelerine yer verildi.