Türkiye'de 40 il nüfus kaybı yaşadı: İşte o şehirler

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2024 yılına ait nüfus verileri dikkat çekici bir gerçeği ortaya koyuyor.

2023’te sadece 10 ilin nüfusunda azalma yaşanırken, 2024’te bu sayı 40'a yükseldi.

TÜRKİYE'NİN NÜFUS ARTIŞI VE DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM

Bu illerin her coğrafi bölgeden olması Türkiye’deki demografik dönüşümün ve hareketliğinin ne kadar dinamik ve yayılımlı gerçekleştiğini gösteriyor.

2024’e ait nüfus verileri, 6 Şubat’ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edildi. Türkiye nüfusu, bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu.

2023’te binde 1,1 olan yıllık nüfus artış hızı 2024’te binde 3,4 oldu. 2024’te 937 bin 369 bebek dünyaya geldi. 2023’te ise 958 bin 408 doğum gerçekleşmişti.

Buna göre 2024 sonu itibarıyla 21 bin 39 daha az doğum gerçekleşmiş oldu.

TÜİK’in daha önceki yıl Mayıs’ta yayınladığı doğum istatistiklerine göre 1,51 olan toplam doğurganlık hızının 2024 için daha aşağı bir seviyede olacağı ihtimal dâhilinde.

Toplam nüfusun durumunu anlayabilmek için bir diğer parametre ise yabancı nüfus olarak biliniyor.

2023’te azalma eğiliminde olan yabancı nüfus, 2024’te de düşmeye devam etmişti.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜKŞEHİR NÜFUS DİNAMİKLERİ VE ETKİLERİ

Bu bağlamda geçici koruma statüsünde olan Suriyeliler ayrı tutulduğunda yabancı nüfus, 89 bin 996 kişi azalma ile 1 milyon 480 bin 547 kişiye geriledi.

Kent nüfusu, bir önceki yıla göre artarak yüzde 93,4 oranına ulaştı, kırsal alan nüfusu ise azalmaya devam etti. İstanbul’un nüfusu bir önceki yılda azalma göstermişken bu yıl 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaştı.

İstanbul’u sırasıyla Ankara (5 milyon 864 bin 49), İzmir (4 milyon 493 bin 242), Bursa (3 milyon 238 bin 618) ve Antalya (2 milyon 722 bin 103) takip etti.

2024'TE 40 İLİN NÜFUSU AZALDI

Bu çerçevede 2024’e ait nüfus verileri çarpıcı bir gerçeği gözler önüne seriyor.

O da 2023’te 10 ilin nüfusunda azalma yaşanmışken, 2024’te nüfusu azalan il sayısı 40’a yükseldi.

40 ilde nüfusun bir önceki yıla göre azalmış olmasındaki en büyük sebepler arasında illerdeki hareketliliklerin ve doğurganlığın azalması bulunuyor.

İşte coğrafi bölgelere göre nüfusu azalan 40 il...