Türkiye'de günün korona bilançosu

Türkiye'de kornavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 92 bin 691 oldu. Ölümcül virüs 47 can daha aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri yiye Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre, Türkiye'de kornavirüs tedavisi gören 3 bin 211 kişinin daha iyileşmesiyle iyileşenlerin sayısı 92 bin 691'e çıktı.

Tedavi altında olan 47 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 3 bin 786'ya ulaştı.

"TABLOYU HEP BERABER DEĞİŞTİRDİK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel verileri, "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?" notuyla paylaştı.