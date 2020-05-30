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Türkiye'de korona bilançosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 126 bin 984 oldu. Virüs 26 can daha aldı
- AA
- 30.05.2020 - 20:41
Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.
Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 26 kişi daha hayatını kaybetti.
Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 515 oldu.
"TOPLAM TEST SAYISI 2 MİLYONU GEÇTİ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız binin altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur” dedi.