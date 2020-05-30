Türkiye'de korona bilançosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 126 bin 984 oldu. Virüs 26 can daha aldı

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 26 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 515 oldu.

"TOPLAM TEST SAYISI 2 MİLYONU GEÇTİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız binin altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur” dedi.