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    Türkiye'den Amerika'ya yardım malzemesi

    Türkiye'den Amerika'ya yardım malzemesi

    Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan tıbbi yardım malzemeleri,TSK'ya ait A400M tipi uçak ile ABD’ye ulaştırılacak.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2020 - 08:59
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    Türkiye'den Amerika'ya yardım malzemesi

    Kabine toplantısından sonra dün açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bugüne kadar 55 farklı ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdiğini kaydetmişti.

    ABD'NİN YARDIM TALEBİ GERİ ÇEVRİLMEDİ

    Koronavirüs  ile mücadelesini sürdürürken, diğer ülkelere de yardım elini uzatmaya devam eden Türkiye, bu kez de ABD'nin yardım çağrısını geri çevirmedi.

    BUGÜN GÖNDERİLİYOR

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemeleri gönderilmek üzerek Etimesgut Havalimanında, TSK'ya ait A400M tipi uçağa yüklenmeye başladı.

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