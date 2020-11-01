Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden görönürken, Türkiye'de de fotoğraf severler, bu anları görüntüledi.

Depremi tetiklediği iddia edilen Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden fotoğrafçılar ve meraklı olan vatandaşlar tarafından görüntülendi.

31 Ekim ile 1 Kasım 2020 arasında dünyanın her yerinde görülen nadir doğa olayı Denizli’den fotoğraflanırken, İstanbul’da görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar tarafından ise cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekti.

Türkiye'den Mavi Ay manzaraları-Foto Galeri

76 YIL SONRA DÜNYANIN HER YERİNDEN GÖRÜNDÜ

Mavi Dolunay, 3 yılda bir gerçekleşirken, 76 yıl sonra dünyanın her yerinden ilk defa göründü.

Yıl içerisinde toplamda 12 defa oluşan Dolunay’dan biri olan Mavi Dolunay, vatandaşların objektiflerine yansıdı.

Bu nadir doğa olayını görenler cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaşımda bulundular.

İSTANBUL SEMALARINDA "MAVİ AY"

İstanbul'da akşam saatlerinde beliren ''Mavi Dolunay'' Büyük Çamlıca Camisi ve Küçük Çamlıca Radyo ve TV Kulesi ile güzel görüntüler oluşturdu.

Her yıl 12 adet dolunay gerçekleşirken nadir görülen bir doğa olayı gerçekleşti ve 2020 yılında 13 adet dolunay oldu.

ASLINDA RENGİ DEĞİŞMİYOR

Vatandaşların bazıları ise Mavi Dolunay’ın gözükmediğini belirterek sosyal medyada paylaşımda bulunurken, aslında renginin değişmediği öğrenildi.

İKİNCİSİ "MAVİ AY" OLDU

76 yıl sonra, 1 Ekim ve 31 Ekim tarihlerinde gerçekleşen dolunayın ikincisine "Mavi Ay" ismi veriliyor.

TOZ BULUTLARI, MAVİ AY'A NEDEN OLUYOR

Dünya’da meydana gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının sebep olduğu toz bulutlarının hareketlerinden dolayı mavi ve tonlarında gözüken Dolunay, gökbilimciler tarafından Mavi Ay olarak adlandırıldığı belirtildi.

Aslında renginin değişmediği ancak toz bulutları sebebiyle Ay mavi renkte görüldüğü öğrenildi.

EN YAKIN "MAVİ" 1991'DE GÖRÜLDÜ

Mavi Ay, ilk kez 1883 yılında belirgin olarak görüldüğü ve kayıtlara geçtiği söylenirken, mavi rengine en yakın Mavi Dolunay, 1991 yılında görüntülendiği belirtildi.













