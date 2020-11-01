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    Türkiye'den Mavi Ay manzaraları

    Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden görönürken, Türkiye'de de fotoğraf severler, bu anları görüntüledi.
    • İHA
    • 01.11.2020 - 06:46
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    Türkiye'den Mavi Ay manzaraları

    Depremi tetiklediği iddia edilen Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden fotoğrafçılar ve meraklı olan vatandaşlar tarafından görüntülendi.

    31 Ekim ile 1 Kasım 2020 arasında dünyanın her yerinde görülen nadir doğa olayı Denizli’den fotoğraflanırken, İstanbul’da görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar tarafından ise cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekti.

    Türkiye'den Mavi Ay manzaraları-Foto Galeri

    Türkiye den Mavi Ay manzaraları #1

    76 YIL SONRA DÜNYANIN HER YERİNDEN GÖRÜNDÜ

    Mavi Dolunay, 3 yılda bir gerçekleşirken, 76 yıl sonra dünyanın her yerinden ilk defa göründü.

    Yıl içerisinde toplamda 12 defa oluşan Dolunay’dan biri olan Mavi Dolunay, vatandaşların objektiflerine yansıdı.

    Bu nadir doğa olayını görenler cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaşımda bulundular.

    Türkiye den Mavi Ay manzaraları #2

    İSTANBUL SEMALARINDA "MAVİ  AY"

    İstanbul'da akşam saatlerinde beliren ''Mavi Dolunay'' Büyük Çamlıca Camisi ve Küçük Çamlıca Radyo ve TV Kulesi ile güzel görüntüler oluşturdu.

    Her yıl 12 adet dolunay gerçekleşirken nadir görülen bir doğa olayı gerçekleşti ve 2020 yılında 13 adet dolunay oldu.

    Türkiye den Mavi Ay manzaraları #3

    ASLINDA RENGİ DEĞİŞMİYOR

    Vatandaşların bazıları ise Mavi Dolunay’ın gözükmediğini belirterek sosyal medyada paylaşımda bulunurken, aslında renginin değişmediği öğrenildi.

    Türkiye den Mavi Ay manzaraları #4

    İKİNCİSİ "MAVİ AY" OLDU

    76 yıl sonra, 1 Ekim ve 31 Ekim tarihlerinde gerçekleşen dolunayın ikincisine "Mavi Ay" ismi veriliyor.

    TOZ BULUTLARI, MAVİ AY'A NEDEN OLUYOR

    Dünya’da meydana gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının sebep olduğu toz bulutlarının hareketlerinden dolayı mavi ve tonlarında gözüken Dolunay, gökbilimciler tarafından Mavi Ay olarak adlandırıldığı belirtildi.

    Aslında renginin değişmediği ancak toz bulutları sebebiyle Ay mavi renkte görüldüğü öğrenildi.

    EN YAKIN "MAVİ" 1991'DE GÖRÜLDÜ

    Mavi Ay, ilk kez 1883 yılında belirgin olarak görüldüğü ve kayıtlara geçtiği söylenirken, mavi rengine en yakın Mavi Dolunay, 1991 yılında görüntülendiği belirtildi.

    Türkiye den Mavi Ay manzaraları #5

    Türkiye den Mavi Ay manzaraları #6

    Türkiye den Mavi Ay manzaraları #7

    Türkiye den Mavi Ay manzaraları #8

    Türkiye den Mavi Ay manzaraları #9

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