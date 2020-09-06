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    Türkiye'nin doğusunda fırtına bekleniyor

    Ülkenin doğusunda beklenen fırtınalarda, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınması istenildi.
    • AA
    • 06.09.2020 - 05:08
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    Türkiye'nin doğusunda fırtına bekleniyor

    Sonbahar'a girmemizle hava durumlarında yaşanan değişiklikler göze çarpıyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, fırtına alarmı verdi. Genel Müdürlük'ten  yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde bugün öğle ve akşam saatleri arasında batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına olacağı tahmin ediliyor.

    OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMASI İSTENİLDİ

    Açıklamada, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

    Türkiye nin doğusunda fırtına bekleniyor #1

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