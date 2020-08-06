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    Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi Sivas'ta açılıyor

    2017'de hayırseverlerin de yardımı ile inşa edilmeye başlanan ay yıldızlı cami, yarın düzenlenecek tören ile ibadete açılacak.
    • İHA
    • 06.08.2020 - 13:28
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    Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi Sivas'ta açılıyor

    Sivas’ta 2017 yılında belediye ve hayırseverlerin sağladığı destek ile bir cami yapımına başlandı.

    Yukarı Tekke Mezarlığı içine yapımına başlanan Türkiye'nin ilk ay yıldız şeklindeki camisi tamamlanarak ibadete hazır hale geldi.

    YILDIZLI ALANDA 3 BİN 500, HİLALDE İSE 5 BİN KİŞİ İBADET EDEBİLECEK

    7 bin metrekare alana kurulan ve yıldız şeklindeki kapalı alanında 3 bin 500, hilal şeklindeki avlusunda ise 5 bin kişinin namaz kılabileceği ay yıldızlı cami, içerisinde bulunan Allah lafızlı avizesiyle de dikkat çekiyor.

    Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi Sivas'ta açılıyor #1

    RAMAZAN AYINDA AÇILACAKTI

    Taziye bölümleri, kapalı otopark ve sosyal alanların da bulunduğu caminin, Ramazan ayında açılması planlanmıştı. Fakat dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cami ibadete açılamamıştı.

    Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi Sivas'ta açılıyor #2

    CUMA NAMAZI İLE BİRLİKTE AÇILIYOR

    Normalleşme süreciyle birlikte ay yıldızlı cami, yarın düzenlenen törenle cuma namazıyla birlikte açılacağı bildirildi.

    Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi Sivas'ta açılıyor #3

    Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi Sivas'ta açılıyor #4

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