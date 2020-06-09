Turuncu kategorideki terörist, Elazığ'da öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, terörist Salih Ekinci'nin terörden arananlar listesinde olduğunu belirtti.

Elazığ'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Salih Ekinci olduğu belirlendi.

Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle çatışma çıktı.

Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, teröristlerden birinin terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle turuncu listede yer alan Salih Ekinci olduğunu duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TURUNCU LİSTEDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle turuncu listede yer alan, sözde Amed eyaleti “Ape Musa” alanı sorumlusu olan Devrim Devran kod adlı Salih Ekinci olduğu tespit edilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristin; 19 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır Hani-Topcular karayolu üzerinde Yukarı Turalı bölgesinde yapılan silahlı saldırı sonucu, Jandarma Uzman Onbaşı Sergen Çakmak ve Güvenlik Korucusu Yaseddin Opçin’in şehit edilmesi olayını gerçekleştirenler arasında olduğu belirlendi."