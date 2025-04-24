İHA

Son günlerde depremle sarsılan İstanbul'da akşam saatlerinde faciadan dönüldü..

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir arıtma tesisinde akşam saatlerinde patlama meydana geldi.

Patlamada 1'i ağır 5 işçi yaralandı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, işçilerin çalışma yaptığı sırada bir anda şiddetli patlamanın meydana geldiği, işçilerin deponun altında kaldığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Dilay Kaynak
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