İHA
Son günlerde depremle sarsılan İstanbul'da akşam saatlerinde faciadan dönüldü..
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir arıtma tesisinde akşam saatlerinde patlama meydana geldi.
Patlamada 1'i ağır 5 işçi yaralandı.
PATLAMA ANI KAMERADA
Patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, işçilerin çalışma yaptığı sırada bir anda şiddetli patlamanın meydana geldiği, işçilerin deponun altında kaldığı anlar yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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