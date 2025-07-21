UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı bilet fiyatları 2025

UEFA Avrupa Ligi heyecanı Beşiktaş taraftarını sarmaya başladı.
Siyah-beyazlılar, Avrupa arenasındaki yolculuklarına 2. Ön Eleme Turu'ndan başlıyor.
Beşiktaş, 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’de Tüpraş Stadı’nda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’i ağırlayacak.
Dev karşılaşma öncesinde bilet müjdesi de geldi. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen maçın biletleri yarın genel satışa açılacak.
Beşiktaşlı futbolseverler, takımlarını Avrupa sahnesinde desteklemek için yerlerini almak adına bilet fiyatlarını araştırıyor.
BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI BİLET FİYATLARI
VIP 100: 25 bin TL
VIP 101-126: 22 bin TL
Kategori: 7 bin TL
Kategori: 6 bin TL
Kategori: 5 bin TL
Kategori: 4 bin 500 TL
Kategori: 4 bin TL
Kategori: 3 bin 500 TL
Doğu Üst: 4 bin TL
Kategori: bin 500 TL
Kategori: bin 250 TL