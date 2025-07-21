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UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı bilet fiyatları 2025

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak heyecan dolu maçın bilet fiyatları açıklandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
21.07.2025 14:54
UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı bilet fiyatları 2025

UEFA Avrupa Ligi heyecanı Beşiktaş taraftarını sarmaya başladı.

Siyah-beyazlılar, Avrupa arenasındaki yolculuklarına 2. Ön Eleme Turu'ndan başlıyor. 

Beşiktaş, 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’de Tüpraş Stadı’nda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’i ağırlayacak.

Dev karşılaşma öncesinde bilet müjdesi de geldi. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen maçın biletleri yarın genel satışa açılacak.

Beşiktaşlı futbolseverler, takımlarını Avrupa sahnesinde desteklemek için yerlerini almak adına bilet fiyatlarını araştırıyor.

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI BİLET FİYATLARI

VIP 100: 25 bin TL

VIP 101-126: 22 bin TL

Kategori: 7 bin TL

Kategori: 6 bin TL

Kategori: 5 bin TL

Kategori: 4 bin 500 TL

Kategori: 4 bin TL

Kategori: 3 bin 500 TL

Doğu Üst: 4 bin TL

Kategori: bin 500 TL

Kategori: bin 250 TL

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