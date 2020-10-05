Ufuk Uras'tan Atatürk silüeti paylaşımı
- Haber Merkezi
- 05.10.2020 - 17:08
- Güncelleme : 05.10.2020 - 17:08
Atatürk silüeti paylaşımlarına bir yenisi eklendi.
ÖDP eski Genel Başkanı Ufuk Uras, sosyal medya hesabı Twitter'dan Atatürk silüetini paylaştı.
Fotoğrafa "Bir Atatürk silüeti daha buldum" notunu düşen Uras, geçmişe dönük sorgulamalarda bulundu.
SİLÜET PAYLAŞIP SORULAR SORDU
Atatürk'ün, Kemalist olup olmadığı yönünde bir soru yönelten Uras, Kemalizm konusunda sorduğu sorulara doğru cevap verenlere fotoğrafın adresini ileteceğini söyledi.
Ufuk Uras, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"MUSTAFA KEMAL, KEMALİST MİYDİ"
"Bir Atatürk silueti daha buldum.
Soru 1: Mustafa Kemal, kemalist miydi?
Soru 2: Recep Peker kemalizmiyle Bülent Ulusu kemalizmi arasındaki 5 ortak ve farklı özelliği belirtiniz.
Soru 3: Mustafa Kemal, kuvvetler birliğinden mi, kuvvetler ayrılığından mı yanaydı?
Mustafa Kemal, Nutuk'ta niye Rus/Sovyet yardımından bahsetmez?"