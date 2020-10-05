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Ufuk Uras'tan Atatürk silüeti paylaşımı

Ufuk Uras'tan Atatürk silüeti paylaşımı

Siyasetçi Uras, Mustafa Kemal Atatürk'ü andıran bir görüntüyü paylaştı. Uras, paylaşımında Kemalizm ile ilgili sorular sordu.