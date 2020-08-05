Ukraynalı modelin darp olayında görgü tanığı ifadesi

UKRAYNALI top model Daria Kyryliuk'un, Çeşme'deki ünlü beach club’ın otoparkında darbedildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürerken, görgü tanıklarından birinin ifadesi ortaya çıktı.

Ünlü manken Daria Kyryliuk, tatil için geldiği Çeşme'de 31 Temmuz'da gittiği beach club çıkışında güvenlik görevlileri tarafından darbedildiği iddiasını Instagram hesabından paylaştı.

"SESSİZ KALMAK İSTEMİYORUM"

Kyryliuk, darbedilmiş yüzü kan içindeki fotoğrafıyla birlikte yaptığı 3 dildeki paylaşımda, "Sessiz kalmak istemiyorum. Hikayemi; bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. M. Plajı'nın (Çeşme Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Ben dahil dört kızın yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı rapor verdik. Onlara kör bir göz çevirip durmamalıyız" dedi.

"GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLAYA KARIŞAN ŞAHISLARI UZAKLAŞTIRMAK İSTEDİ"

Kyryliuk ve Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu arkadaşı Mansoor Saeed Saıf Jabr Alsuwaıdı'nın şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında birçok kamera kaydını izleyen ekipler, şüphelilerin ifadelerine başvururken, görgü tanıkları da ifadeye çağrıldı.

Olay sırasında orada olan bir görgü tanığının verdiği ifadede, Kyryliuk ile arkadaşlarının olay çıkardığı iddiası yer aldı. İfadede, şunlar kaydedildi:

"Beach clup’dan çıktığımda yaşlı bir kadın ve 25 yaşındaki oğlunu gördüm. Oğlan ağlıyordu ve ‘Anneme neden vurdunuz?’ diye söyleniyordu.

Ne olduğunu sorduğumda yaşlı kadın, ‘Oğlumu almaya gelmiştim bize laf attılar’ dedi.

Ancak ben vurulduğunu görmedim. Ardından gelen güvenlik görevlisi, olaya karışan şahısları uzaklaştırmak istedi.

Olay çıkaran grubu, beach club içinde de taşkınlık yapmaları nedeniyle hatırladım. Güvenlik görevlisine yardım etmek için araya girdim."

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"BABAM ARAP ŞEYHİ"

Olayların arbedeye dönüştüğünü belirten görgü tanığının ifadesinde, "Herkesin 'Baran Bey' diye seslendiği kişi, 'Babam Arap şeyhi, bu mekanı da sizi de bitiririm’ diye bağırıyordu.

Bu şahıs ve yanındakiler, 3-4 güvenlik görevlisine saldırdı. Yanlarında bulunan 2-3 kadın da şişe fırlattı. Şüphelileri, yanlarında bulunan şoförü veya güvenlik olduğunu tahmin ettiğim biri uzaklaştırdı.

Olay yaşamamak için oradan uzaklaştım. Ana yola çıktığımda basketbol sahası yanında birbirleriyle kavga etmeye devam ediyorlardı" dediği öğrenildi.

UKRAYNA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREDE

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Darya Krilyuk’un Çeşme’de darp edildiği iddiasıyla ilgili soruşturmanın hızlı ilerlemesi konusunda Türkiye’den talepte bulundu.

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov’un talimatı üzerine, konuyla ilgili Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği Müsteşarı Buket Kabakçı ile görüştüğünü belirtti.















