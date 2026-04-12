Ülke genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek: Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye'nin batı ve güney kesimleri nispeten daha güneşli ve ılık bir hava alırken, kuzey, doğu ve iç bölgelerde yağışlı ve serin bir sistem etkili oluyor.

Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında veya hafif altında seyrediyor.

MEVSİM NORMALLERİNDE SICAKLIKLAR GÖRÜLECEK

Bugün ülkenin batı ve güney kesimleri ağırlıklı olarak güneşli ve az bulutlu geçecek.

Özellikle Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 20-26 derece bandında seyredecek.

Kuzeydoğu ile bazı iç bölgelerde bulutlu, yer yer yağışlı ve daha serin bir hava hakim olacak.

Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur veya hafif kar ihtimali öngörülüyor.

SAĞANAK ETKİSİNİ ARTIRACAK

Pazartesi günü batı bölgelerde güneşli havanın devam etmesi, doğu ve kuzeydoğuda bulut artışı ile birlikte yağışlı alanların genişlemesi bekleniyor.

Karadeniz’in bazı kesimleri, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda yağmur, sağanak ve yükseklerde karın etkili olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların genel olarak 15-23 derece aralığında olacağı; batıda 20-23 dereceye kadar çıkması ve doğuda daha düşük değerler öngörülüyor.

YAĞMUR HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Salı günü yağışlı havanın etkisinin artması bekleniyor.

Özellikle Karadeniz, İç Anadolu'nun bazı bölümleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da çok bulutlu, yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Batı kesimlerin daha az etkileneceği, doğu bölgelerinde yer yer kuvvetli yağış ihtimali olduğu tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz altında; birçok yerde gündüz 12-20 derece civarında olacağı değerlendiriliyor.

TÜRKİYE YAĞMURA DOYACAK

Çarşamba günü yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor.

Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ve bazı iç bölgelerde sağanak yağış ve bulutlu hava görüleceği öngörülüyor.

Batı ve güneyde ise parçalı bulutlu ile güneşli bir hava görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların genel olarak 15-22 derece civarında olacağı; değerlerin güneybatıda 24-26 dereceye varacağı değerlendiriliyor.

YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK

Perşembe günü havanın daha ılık ve yağışlı olması bekleniyor.

Ülkenin büyük kısmında parçalı ve çok bulutlu gökyüzü hakim olacağı öngörülüyor.

Özellikle kuzey, doğu ve iç bölgelerde yağmur, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 18-28 derece aralığına yükseleceği, değerlerin güney ve güneydoğuda 25-30 dereceye yaklaşacağı, yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olabileceği değerlendiriliyor.

