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    Ümit Dündar'ın acı günü

    Ümit Dündar'ın acı günü

    Dün sabah, hayatını kaybeden annesini toprağa veren Orgeneral Ümit Dündar, akşam Hatay'a gelerek Mehmetçik ile iftar yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.05.2020 - 10:02
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    Ümit Dündar'ın acı günü

    Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın annesi  hayatını kaybetti.

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesi'nde yaşayan Semiha Dündar 2 gün önce akşam evinde vefat etti.  Acı haberi alan Orgeneral Dündar, Manisa'ya gelerek, taziyeleri kabul etti.

    Semiha Dündar'ın cenazesi, Yusuf Sedat Altıntaş Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    CENAZE NAMAZI SONRASI MEHMETÇİK İLE  İFTAR

    Ümit Dündar, cenaze namazı sonrası Hatay'a geçerek, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genel Kurmay Başkanı Org.Yaşar Güle ile birlikte 2’nci Ordu Taktik Komuta Merkezini ziyaret ederek Ramazan'ın son iftarını Mehmetçik ile yaptı.

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