Ünlü sanatçı Yılmaz Gruda'ya veda 93 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Yılmaz Gruda için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törenin yapıldığı salonun boş olması dikkat çekti.

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DHA

Sanatçı Yılmaz Gruda, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle bir süredir özel hastanede tedavi görüyordu.

Geçtiğimiz gün vefat eden Gruda, sevenlerini ve sanat camiasını hüzne boğdu.

Gruda için, Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi'nde veda töreni düzenlendi.

Törene Zafer Algöz, Ahmet Kural başta olmak üzere birçok oyuncu ile ailenin yakınları katıldı.

Sanat camiasının vefasızlığından isyan etti

Törenin düzenlendiği salonun boş olması dikkat çekerken, oyuncu Tuna Arman konuşmasında sanat camiasının vefasızlığına değindi.

"Hiçbir ünlü arayıp sormadı ama çiçek gönderip sosyal medyanızdan güzel sözler söylemeyi ihmal etmiyorsunuz"

Arman, şunları söyledi:

Kan aramak için yalvardım, hiçbir ünlü tweetimi RT etmedi. Hiçbir ünlü arayıp sormadı ama cenazesine çiçeklerinizi gönderip, sosyal medyanızdan da güzel sözler söylemeyi ihmal etmiyorsunuz. Mekanı cennet olsun. Son aylarında çok kötü şeyler yaşattık ona.

Ahmet Kural: Üzgünüz

Oyuncu Ahmet Kural, "Türk halkının başı sağ olsun. Yılmaz ağabeyimizi, ustamızı son yolculuğuna uğurlayacağız. Üzgünüz diyecek bir şey yok " şeklinde konuştu.

Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi

Alkışlar eşliğinde Musahipzade Celal Sahnesi'nden uğurlanan Gruda'nın cenazesi, cenaze namazının kılınması için Şakirin Camii'ne götürüldü.

Gruda'nın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.