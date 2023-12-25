Uşak’ta kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü Uşak’ta kamyon ve kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA

Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Banaz ilçesine bağlı Paşacık Köyü yakınlarında İ.D. (31) yönetimindeki 45 ABL 660 plakalı kamyonet, aynı istikamette ilerleyen A.Ö. (55) yönetimindeki 64 FP 959 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Ekipler sıkıştığı yerden çıkarttı

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, polis, itfaiye ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kamyonette yolcu konumunda bulunan Ramazan Yılmaz (24) sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

112 sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi’ne ağır yaralı olarak kaldırılan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kamyon sürücüsü A.Ö. ekiplerce gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)