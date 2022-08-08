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    Üsküdar'da kaygan yolda kayan İETT otobüsü kaza yaptı

    Üsküdar'da İETT otobüsünün ıslak zeminden dolayı kayması sebebiyle otobüs elektrik direğine çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.
    • 08.08.2022 - 07:50
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 08:07
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    Üsküdar'da kaygan yolda kayan İETT otobüsü kaza yaptı

    İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren ancak uzun süreli olmayan yağış yolları kayganlaştırınca kazalar beraberinde geldi.

    Üsküdar'da 06.30 sıralarında Üsküdar Kısıklı Caddesi üzerinde, kadın şoförün idaresinde bulunan 34 TN 2482 plakalı İETT otobüsü, Kısıklı Caddesi üzerinde seyir halindeyken ıslak zeminden dolayı direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesiyle yol kenarında bulunan elektrik direğini kırdı.

    Kaygan yolda panoya çarptı

    Kaymaya devam eden İETT otobüsü elektrik hatlarının bulunduğu bir panoyu da kırarak altına aldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik ekipleri sevk edildi.

    Üsküdar'da kaygan yolda kayan İETT otobüsü kaza yaptı - Video

    Üsküdar da kaygan yolda kayan İETT otobüsü kaza yaptı #1

    Kazada can kaybı veya yaralanan yok

    Otobüsün kaza anında boş olması olası bir faciayı önledi. Yaşanan kazada İETT otobüsünde maddi hasar oluşurken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

    Üsküdar da kaygan yolda kayan İETT otobüsü kaza yaptı #2

    Trafik normale döndü

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri çevrede başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, elektriktik ekipleri kaldırıma düşen elektrik hatlarını kesti. Kazaya karışan İETT otobüsü olay yerinden kaldırılırken trafik normal seyrine döndü.

    Üsküdar da kaygan yolda kayan İETT otobüsü kaza yaptı #3

    Üsküdar da kaygan yolda kayan İETT otobüsü kaza yaptı #4

    Üsküdar da kaygan yolda kayan İETT otobüsü kaza yaptı #5

    Üsküdar da kaygan yolda kayan İETT otobüsü kaza yaptı #6


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