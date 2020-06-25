Üsküdar'da bir kişi Kur'an'ı yırtıp sokağa attı

İki gece boyunca yırtılarak sokaklara atılan Kur'an-ı Kerim sayfalarını, gece vardiyasından dönen inşaat işçileri buldu.

Üsküdar'da kimliği henüz belilenemeyen bir kişi, 2 gün üst üste Kur'an sayfalarını yırtarak sokağa attı.

Geçtiğimiz pazartesi ve salı günlerinde yaşanan olay, gece saatlerine meydana geldi. Henüz kim olduğu belirlenemeyen şahsın, cadde boyunca Kur'an sayfalarını yırtarak yerlere ve bir kısmını da çöp konteynırına attığı iddia edildi.

İŞÇİLER BULDU

Gece vardiyasından dönen inşaat işçileri, sabahın erken saatlerinde eve dönmek üzereyken sokakta gördüğü Kur'an sayfalarını inşaatta kullandıkları baretlerin içine koyarak cami imamına teslim etti.

OLAY ANI KAMERADA

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, çirkin davranışı gerçekleştiren şahısla ilgili soruşturma başlattı.

Üsküdar'da Kur'an'ın yırtılıp sokağa atılma anı kamerada - VİDEO

"SABAHTAN BERİ GÖZLERİM DOLDU, UYUYAMADIM"

Yere atılan Kur'an-ı Kerim sayfalarını fark ettiği an polise ihbar eden inşaat işçisi Sedat Atmaca, “Üsküdar’da bir şantiyede gece vardiyasında çalışıyorum. Arkadaşlarımla sabahleyin saat 05.00 sıralarında işten eve dönerken Kur’an-ı Kerim’in yırtılarak yere saçılmış bir durumda gördük. Bu manzarayı gördüğümüzde tüylerimiz diken diken oldu. Biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Elhamdülillah Müslümanız. Bir insan ne için yaşar, Dini için yaşar, namusu işin yaşar, şerefi için yaşar. Böyle bir ülkede Kur’an-ı Kerim’in yırtılarak yerlere saçılması ve buruşturulup çöpe atılması doğru mu? Bu duruma nasıl göz yumacağız. Bu değerimize nasıl sahip çıkacağız. Sabahtan beri gözlerim doldu, uyuyamadım. Polis ekipleriyle birlikte sokak sokak gezerek topladık. Adamlar resmen çöpe atmışlar. Polis ekipleri MOBESE kamera kayıtlarını inceledi. Ekiplerin, şahsı arama çalışmaları devam ediyor. Bunu yapan şahsın bulunarak adalete teslim edilmesi lazım. Yetkililerden bunu yapan şahsın cezasız kalmamasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.