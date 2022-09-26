Üsküdar'da pitbull dehşeti: 4 kez ameliyat edildi

İstanbul Üsküdar'da tasmasız ve ağızlıksız gezdirildiği iddia edilen Pitbull cinsi köpek, 82 yaşındaki Yücel Ata'ya saldırdı. 4 ayrı ameliyat geçiren kadının ayağının kesilme riski olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesi 18 Eylül günü akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana gelen olayda yürüyüş yapmak için dışarı çıkan 82 yaşındaki Yücel Ata, 3 kişi tarafından tasmasız ve ağızlığı olmadan gezdirildiği iddia edilen Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Köpek, sahibi ve çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı

Kolundan ve bacağından ısırarak kadını uzun süre bırakmayan köpek, sahibi ve çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı. Olayın ardından köpek ve sahipleri kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 kez ameliyat edilen kadının sağ bacağını kaybetme riskinin olduğu öğrenildi.

3 pitbulla el konuldu

Saldırıya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Polis ekipleri kısa sürede köpeğin sahibi Hakan Ç., arkadaşları Cafer P. ve Hüseyin Ç.'yi gözaltına aldı.

Haklarında idari para cezası uygulanan şüpheliler, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakan Ç. ve arkadaşları Cafer P. ve Hüseyin Ç. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerinin Hakan Ç.'in evinde bulunan 3 pitbull cinsi köpeği alarak barınağa götürdüğü öğrenildi.

"Annem bu acıları çekerken o kişilerin hala dışarıda olması ve ceza almaması bizi üzüyor"

Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan Yücel Ata'nın kızı Selma Parçal, DHA'ya yaptığı açıklamasında "Annem o akşam spor amaçlı dışarıya çıkıyor. 10 adım atmadan arkasından gelen pitbull cinsi köpeği anneme saldırıyor. Polis ve sağlık ekipleri geliyor. Hastanede doktorlar anneme müdahale ediyor. O günden beri annem dördüncü ameliyatını geçirdi. Hala riskleri yaşıyor. Bacağını kaybetme riskimiz var. Annemi bu acıyı yaşatanlar hala dışardalar. Annem bu acıları çekerken o kişilerin hala dışarıda olması ve ceza almaması bizi üzüyor. Annem bacağından ve kolundan yaralandı. Doktorlar şu anda süreci takip ediyorlar. Sürekli ameliyata alınıyor" dedi.









