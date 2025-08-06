Uyarı geldi: İstanbul’da 5 ilçede denize girmek yasaklandı

İstanbul’da yaz sıcakları etkisini sürdürürken, Karadeniz’e kıyısı olan 5 ilçede vatandaşların can güvenliği için önemli bir önlem alındı. Yüksek dalga riski nedeniyle bazı bölgelerde denize girmek geçici olarak yasaklandı.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre:

Beykoz’un genelinde,

Sarıyer’in Kısırkaya Plajı’nda 10 Ağustos’a kadar,

Çatalca ve Eyüpsultan’da ise 9 Ağustos’a kadar denize girişler yasaklandı.

Arnavutköy ilçesinde ise yasak sadece bugün için geçerli olacak.

Alınan kararın, yüksek dalga boyu nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla uygulandığı bildirildi.

Karadeniz kıyılarında zaman zaman görülen ani dalga yükselmeleri ve güçlü akıntılar, özellikle uyarılara rağmen denize giren vatandaşlar için ciddi tehlikeler oluşturuyor.

İlgili kaymakamlıklar, yasağa dair duyuruları resmi sosyal medya hesaplarından paylaşarak, halkı dikkatli olmaları ve güvenlik önlemlerine uymaları konusunda uyardı.