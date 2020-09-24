Uzmanlar açıkladı! Büyük İstanbul depremi yaklaşıyor mu? Büyük İstanbul depremi ne zaman?

Uzmanlar açıkladı! Büyük İstanbul depremi yaklaşıyor mu? Büyük İstanbul depremi ne zaman?

İstanbul'da gerçekleşen 4.2 şiddetindeki depremin ardından 'büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?' merak ediliyor. Deprem uzmanından büyük İstanbul depremi ile ilgili açıklama geldi.

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından akıllara ilk olarak 'Büyük İstanbul Depremi' geldi.

İstanbul'daki depremin ardından büyük İstanbul depremine ilişkin açıklama yapıldı mı merak ediliyor. Peki, uzmanlar büyük İstanbul depremi ile ilgili ne dedi?

'Büyük İstanbul depremi ne zaman?' sorusunun cevabını merak edenler için İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DAKİ DEPREMİN ŞİDDETİ KAÇTI?

Saat 16.38'de İstanbul'da deprem meydana geldi. İstanbul'daki depremin büyüklüğü 4.2 olarak belirlendi. Bu deprem, büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Uzmanlar, büyük İstanbul depremi ile ilgili açıklama yaptı mı?

Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu programa canlı yayınla bağlanan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan'a, gerçekleşen depremin, büyük İstanbul depremine dair bir hatırlatma olup olmadığı soruldu.

Peki, Prof. Dr. Ahmet Ercan büyük İstanbul depremi ile ilgili ne dedi? İşte cevabı...

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

Veyis Ateş'in Ahmet Ercan'a, "Beklenen büyük bir deprem için bir hatırlatma mıdır?" sorusuna, Ahmet Ercan şu cevabı verdi:

"Bu büyük depremin alıştırmasıdır. Daha önceki açıklamalarda depremin iki parça kırılmayla oluşacağını söylemiştim. Bunlardan biri İstanbul kolu. Diğeri ise Tekirdağ kolu.

Bu deprem tam Tekirdağ kolunun çevresinde oldu. Bundan sonra 7'lik depremin nerede olacağını ve işleyişin doğu batı olduğunu, net olarak gösterdi."