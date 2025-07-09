Uzmanlar uyardı: Sıcaklıklar artıyor! Cuma gününden önce o cihazları fişten çekin

Türkiye genelinde yeniden etkisini artıran kavurucu sıcaklar, hem vatandaşları hem uzmanları alarma geçirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu ve güney bölgeler başta olmak üzere pek çok ilde hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaşacağını duyurdu.

Gölge alanlarda bile nefes almayı zorlaştıran bu sıcaklıklar, özellikle klimasız evlerde hayatı adeta bir sınava çeviriyor.

Pencereleri açmak, perdeleri kapatmak, vantilatör çalıştırmak... Serin kalmak için uygulanan yöntemler çok ama çoğu kişi evdeki gizli ısı kaynaklarından habersiz.

Üstelik bu kaynaklar yalnızca ortamı ısıtmakla kalmıyor, aynı zamanda elektrik faturalarında büyük artışlara neden oluyor.

FİŞTEN ÇEKİN!

Enerji ve iklim uzmanları, birçok kişinin sıcak havalarda yaptığı en büyük hatalardan birinin bazı elektrikli cihazları gün boyu çalışır halde bırakmak olduğunu söylüyor. İlk bakışta masum görünen bu cihazlar, aslında ortam sıcaklığını artırarak klima ya da vantilatörlerin etkisini azaltıyor, serinlemek isteyenlerin çabalarını boşa çıkarıyor.

İşte uzmanların uyarı listesinde yer alan o cihazlar:

Eski tip akkor ampuller: Enerjinin %90’ını ısıya çeviriyor, serinlik yerine sıcaklık yayıyor.

Televizyonlar ve bilgisayarlar: Özellikle uzun süre açık kalan büyük ekranlar, ortamı birkaç derece ısıtabiliyor.

Fırın ve tost makineleri: Küçük mutfaklarda tam anlamıyla sıcaklık tuzağı yaratıyor.