Vali Gül'den vatandaşa çağrı: Gördüğünüz evsizleri 112'ye bildirin

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İstanbul'da soğuyan havalar sebebiyle sokakta yaşamlarını sürdüren evsizler için İstanbul Valisi Davut Gül'den bir açıklama geldi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbullulara çağrıda bulundu.

"Lütfen sokaklarda gördüğünüz evsizleri 112'ye bildiriniz"

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 5 derece. Bildiğiniz gibi, sokakta kalan kişileri Valiliğimizin koordinasyonunda uygun yerlere yerleştiriyoruz. Lütfen sokaklarda gördüğünüz evsizleri 112'ye bildiriniz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın."