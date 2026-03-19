Valilik açıkladı: Bayramda bu araçların trafiğe çıkmaları yasaklandı

Bayram dönüşü artması beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle Düzce’de ağır tonajlı araçlara yönelik önemli bir kısıtlama kararı alındı.

Düzce Valiliği, İstanbul istikametine giden güzergahlarda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların belirli saatler arasında trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.

Bu kapsamda, olası kazaların önüne geçilmesi ve ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi amacıyla tedbirlerin devreye alındığı ifade edildi.

YASAK TARİH VE SAATLERİ AÇIKLANDI

İHA'da yer alan habere göre, Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığının 13 Mart 2026 tarihli ve 64035 sayılı emri ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 254’üncü maddesinde karayollarında trafik düzeninin sağlanması ve denetlenmesinin İçişleri Bakanlığının görev ve yetkileri arasında sayılması nedeniyle, Ramazan Bayramı tatili ile eğitim-öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme (13-23 Mart 2026) rastlaması ile birlikte vatandaşlarımızın 22-23 Mart 2026 tarihlerinde dönüş yapacağı göz önüne alındığında trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi gerektiği bildirilmiştir. Bayram tatili dönüşü İstanbul ilindeki trafik yoğunluğunun azaltılarak trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi ve vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması amacıyla 21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 16.00’dan itibaren 23 Mart 2026 Pazartesi günü saat 01.00’e kadar, İlimiz mülki hudutlarını kapsayacak şekilde Anadolu (O4) otoyolu ve D-100 karayolu İstanbul istikameti yönüne kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların arada kalan girişler dahil seyir yapmalarının yasaklanmasına, ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilmesine, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince Düzce Valiliğimizce karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.